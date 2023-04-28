إنتاج دواء مذهل يساعد على تخفيف الوزن

2023/04/28 | 10:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتمكن المرضى من حرق ما معدله 15.7 بالمئة من وزن الجسم.

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