2023/04/28 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقدمت امرأة على طعن زوجها واحراق منزلهما ثم طعنا نفسها نتيجة خلافات عائلية في ديالى .وقال مصدر في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “امرأة شابة وبسبب خلافات مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة تهز ديالى..



امرأة تطعن زوجها وتحرق منزله المركز الخبري الوطني.

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