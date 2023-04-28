2023/04/28 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في أجازة الصيف، يجلس الأطفال أمام التلفاز لمشاهدة العديد من أفلام الكرتون المختلفة، التي تجعلهم سعداء ولا يشعرون بالملل وهم يقضون الوقت في المنزل وتوجد بعض الأمور التي يمكن القيام بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تبعد طفلك عن شاشة التليفزيون خلال إجازة الصيف..



اليك بعض الخطوات المركز الخبري الوطني.

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