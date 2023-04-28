الجيش الصيني يتأهب بعد رصد مقاتلة أميركية فوق مضيق تايوان

2023/04/28 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن الجيش الصيني، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان.

وحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي، إنه تم رصد ومراقبة حركة طائرة عسكرية من طراز "بي-8 إيه" (بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان، اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن القوات الصينية رفعت حالة التأهب، لافتةً إلى أنها على يقظة عالية طوال الوقت لحماية السيادة الوطنية على كامل أراضيها.وأوضح أن "السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة".

كما أشار إلى أن هذا الأمر الذي يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين والولايات المتحدة على خلفية استقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، في وقت سابق من الشهر الجاري، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، حيث عقدا اجتماعًا أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.

وهو أول لقاء معلن بين رئيس لمجلس النواب ورئيس تايواني على الأراضي الأمريكية، منذ أن قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.

وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949.



وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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