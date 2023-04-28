بغداد.. انتحار فتاة عشرينية حرقاً والعثور على جثة شاب قُتل طعناً

2023/04/28 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإنتحار فتاة عشرينية حرقاً في ظروف غامضة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "فتاة عشرينية اقدمت على الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها في منطقة الشعلة شمالي بغداد "، مبينا أن "ظروف الحادث مازالت غامضة".

فيما أعلن مصدر أمني آخر، العثور على جثة لشاب عليها اثار طعن سكين غربي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية عثرت على جثة مجهولة لشاب مرمية في اطراف منطقة حي العامل غربي بغداد، وعليها اثار طعن سكين".

واضاف أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث".

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