حطموا الواجهة بسيارة مسروقة.. كاميرا مراقبة تُظهر عملية سرقة لجهاز صراف آلي داخل محطة وقود

2023/04/28 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا متجر في محطة للوقود في ولاية ماريلاند الأمريكية عملية تحطيم لواجهة المتجر الزجاجية بسيارة من نوع كيا مسروقة، وذلك من أجل الحصول على جهاز الصراف الآلي في الداخل.

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