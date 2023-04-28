2023/04/28 | 11:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق استقرارا سياسيا وأمنيا، واضحا، ومقابل ذلك تتصاعد الاشاعات...

ظهرت المقالة التواصل الاجتماعي في العراق يسهم بشكل فعال في تداول الأخبار المزيفة أولاً على المسلة.

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