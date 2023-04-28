2023/04/28 | 11:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت وزارة الأوقاف باقليم كردستان العراق بيانا ادانت فيه عمل المنظمات الغير حكومية الأجنبية التبشيري في مخيمات النازحين.وقالت الوزارة ان عمل هذه المنظمات مخالف لقييم التعايش في اقليم كردستان و التي تستغل العمل الانساني لاغراض اخرى.و دعو الوزارة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنظمات للحفاظ على السلم المجتمعي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الأوقاف بإقليم كردستان تدين عمل المنظمات التبشيرية و تعتبره مخالف لقييم التعايش) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الأوقاف بإقليم كردستان تدين عمل المنظمات التبشيرية و تعتبره مخالف لقييم التعايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).