2023/04/28 | 11:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار قال القيادي الايزيدي العسكري حيدر ششو في لقاء تلفزيوني أجراه شبكة رووداو الاعلامية ان حكومة بغداد و حكومة اربيل لم تحاسب الدواعش و انما اطلقوا سراح المعتقلين منهم.و تابع ششو،” اعتقل عدد من الأشخاص و هم معروفين من قبل البيشمركة في سنجار و لاحقاً تم الإفراج عنهم و بعضهم الان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر ششو : اللذين تم القاء القبض عليهم من الدواعش يتم إطلاق سراحهم من قبل الحكومتين العراقية و الاقليم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر ششو : اللذين تم القاء القبض عليهم من الدواعش يتم إطلاق سراحهم من قبل الحكومتين العراقية و الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).