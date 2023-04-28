2023/04/28 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين مقترحا يهدف إلى الحد من أرباح اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز، من خلال وضع حد أقصى للرواتب.وستكون لهذا المقترح في حال إقراره، تداعيات مزعجة على الأندية الإنجليزية، وفق موقع sport bible البريطاني، خاصة أن تلك الفرق لديها أعلى فواتير أجور في العالم.وستتأثر أندية […]

ظهرت المقالة وداعا للرواتب الضخمة..



مقترح جديد قد يثير غضب اللاعبين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وداعا للرواتب الضخمة.. مقترح جديد قد يثير غضب اللاعبين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وداعا للرواتب الضخمة.. مقترح جديد قد يثير غضب اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).