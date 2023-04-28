إسبانيا: برشلونة وليفاندوفسكي لاستعادة الشرارة مع دخول الأمتار الأخيرة

2023/04/28 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني على ملعب مونتيليفي في جيرونا في 25 نيسان/أبريل 2023 برشلونة (أ ف ب) – يأمل برشلونة ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي استعادة الشرارة التي مكنت الفريق الكاتالوني من التحليق بعيداً في الصدارة والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك حين يخوضان […]

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