صندوق النقد الدولي يدعو البنوك الأوروبية إلى عدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

2023/04/28 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم (أ ف ب) – قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا الجمعة إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم وعدم “التوقف” عن رفع أسعار الفائدة.وأوضح ألفريد كامر خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم “يجب قتل هذا الوحش (التضخم).إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت […]

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