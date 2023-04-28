قطر تفوز بحق استضافة مونديال الرجال لكرة السلة 2027

2023/04/28 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP شعار الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) مانيلا (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) الجمعة منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال عام 2027، على أن تقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة.وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد “حصل الاتحاد القطري لكرة السلة على حقوق استضافة كأس العالم لكرة […]

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