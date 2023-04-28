بعد مونديال كرة القدم.. قطر تصبح أول دولة عربية تستضيف كأس العالم للسلة

2023/04/28 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، الجمعة، منح قطر حق استضافة كأس العالم للرجال في العام 2027، على أن تقام جميع المباريات في العاصمة الدوحة.

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