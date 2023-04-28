بغداد.. اعتقال مبتز بحوزته 2.5 مليون دينار استلمها من ضحيته

2023/04/28 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على مبتز الكتروني بالجرم المشهود في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال متابعة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من المبتزين الكترونيا ومستغلي المواطنين العزل وبعد ورود بلاغ من احدى المواطنات والتي تم تعرضها للابتزاز من قبل احد العناصر الاجرامية وتهديدها بدفع مبالغ مالية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص واستدراج المتهم وتمت الاطاحة به".

وأضافت أن "المتهم بحوزتة مبلغ مالي مقدارة مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي تم استلامة من ضحيتة المبتزة".

وأشارت إلى "تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".

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