إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتصحيح أسماء منسوبي الداخلية

2023/04/28 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتصحيح أسماء منسوبي الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "بإشراف من قبل وكيل الوزارة الأقدم حسين العوادي، تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتصحيح أسماء منسوبي الوزارة المستمرين في الخدمة".

واضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن توجهات الوكيل الأقدم في تذليل العقبات ومتابعة إحتياجات المنتسبين من (الضباط والمراتب والموظفين المدنيين) وتلبية منه للمناشدات الواردة بهذا الشأن".

واشار الى انه "بإمكان منسوبي وزارتنا ممن لديهم أخطأ في الاسماء الدخول على الرابط التفاصيل".

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