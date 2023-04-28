الإطاحة بارهابيين اثنين وضبط كدس للمواد المتفجرة غربي بغداد

2023/04/28 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وضبط كدس للمواد المتفجرة غربي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قطعاتنا الامنية في فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 ارهاب، جاء ذلك من خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة ورصد تحركاتهما ضمن منطقتي (8 كلش، حي الشهداء ) ضمن قاطع المسؤولية غربي بغداد"ز

واضافت أنه "في سياق متصل تمكنت قوة من اللواء 22 الفرقة اعلاه من ضبط كدس للمواد المتفجرة "مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية" يحتوي على صاروخ دروع عدد/1 ، مسطرة تفجير عدد/1 ،عبوة ناسفة محلية الصنع عدد/1 ، صاروخ نمساوي عدد/1 ، صاعق تفجير عدد1 ، صاروخ طائره عدد/1 وكمية من الاعتدة والتجهيزات العسكرية".

وأوضحت أنه "تم رفع المواد من قبل مفرزة الجهد الهندسي للفرقة وذلك في منطقة البو بحر غربي بغداد"، مشيرةً الى أنه "تم احالة الارهابيين الاثنين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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