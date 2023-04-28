2023/04/28 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الجمعة، تخصيصات الموازنة، محددة موعد

المصادقة عليها في البرلمان.





وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في لقاء

متلفز ، إن "اللجنة المالية بدأت

اجتماعات مستمرة واستضافت و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف تخصيصات الموازنة الحالية التي تبلغ 151 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف تخصيصات الموازنة الحالية التي تبلغ 151 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).