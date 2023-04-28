بحوزته 2.5 مليون دينار استلمها من ضحية.. اعتقال مبتز إلكتروني في بغداد

2023/04/28 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال مبتز الكتروني بالجرم المشهود بحوزته 2.5 مليون دينار استلمها من ضحية المبتزة في العاصمة بغداد.

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