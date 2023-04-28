دراسة: التمارين الرياضية قد تساعد على التخلص من الإدمان على المخدرات

2023/04/28 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أنّ أحد مفاتيح محاربة الإدمان قد تتمثل بممارسة الرياضة.كيف ذلك؟

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