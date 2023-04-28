2023/04/28 | 12:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8WQEnqmtFV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعديل الوزاري المرتقب.. هل يكلف السوداني منصبه؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التعديل الوزاري المرتقب.. هل يكلف السوداني منصبه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).