السكك الحديد: خدمات جديدة ستقدم على متن القطارات العامة

2023/04/28 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم الجمعة، عن خدمات جديدة ستقدم في القريب العاجل على متن القطارات العامة.وقال مدير عام الشركة، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة للسكك الحديد ما زالت تصنف ضمن الشركات الخاسرة، والموضوع ليس تشغيلياً بل خروج الكثير من خطوط السكك الحديد بسبب الحروب والإرهاب، مشيراً إلى أن "السكك بحوالي 70% من موجودات الشركة والخطوط العاملة ومنها الخطوط الشمالية: (بغداد - موصل) و (بغداد - القائم حصيبة) و (بيجي - كركوك الخط الشرقي)، كلها دمرت بسبب الحروب والإرهاب والعمليات العسكرية".وتابع: "الآن بدأنا نتعافى من خلال ربط أوصال الشبكة السككية، وسنشهد نقلة نوعية في النقل من ناحية السكك من خلال عقود شركة سومو لنقل المشتقات النفطية والنفط الخام وعقود شركة المنتجات النفطية ووزارة التجارة لنقل مواد مفردات التموينية والقطاع الخاص وسندخل الحاويات في ميناء أم قصر بعد افتتاح ساحة الترحيب الكبرى". وأكد أن "الشركة لا تزال تعاني من التجاوزات على خطوط السكك من أشخاص وبعضها من مؤسسات دولة وهي غير نظامية، بالإضافة إلى التعدي على القطار برشق الحجارة والتعدي على ممتلكات السكك، وهي ممتلكات ممتدة على مئات الكيلومترات ولا يمكن حمايتها بصورة كاملة"، مشدداً على "ضرورة تعاون الجميع من حكومة محلية وقوات أمنية، من أجل حماية تلك الخطوط وتحسين الخدمة وتقليل زمن الرحلة من بغداد إلى البصرة وباقي المحافظات".وبين أن "الشركة جادة في تحسين دائم للخدمات، والآن رحلة بغداد - البصرة اختصرت من 12 إلى 9 ساعات، والخدمات المقدمة أفضل، وسيتم تقديم خدمات جديدة في القريب العاجل على متن القطارات العامة".

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