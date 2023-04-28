المعارك تتواصل في العاصمة السودانية و دارفور و الهدنة تفشل بالتهدئة

2023/04/28 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من فيديو نشرته قوات الدعم السريع في 23 نيسان/أبريل 2023 لعدد من عناصرها على متن آلية عسكرية في منطقة شرق النيل بالخرطوم الخرطوم, 28-4-2023 (أ ف ب) – تتواصل المعارك الدامية لليوم الثالث عشر في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران، فيما تواصل الدول إجلاء رعاياها.وأجلت عدة دول رعاياها […]

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