2023/04/28 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث:ألقت قوة أمنية، القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود في العاصمة...

ظهرت المقالة القبض على مبتز بحوزته 2.5 مليون دينار استلمها من ضحيته في بغداد أولاً على المسلة.

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