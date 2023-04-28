القائد العام يترأس اجتماعاً لجهاز المخابرات الوطني

2023/04/28 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز المخابرات بالوكالة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً لمدراء المديريات والدوائر في جهاز المخابرات الوطني.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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