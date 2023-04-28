2023/04/28 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الجمعة، منح الدوحة حق استضافة كأس العالم للرجال في العام 2027، لتكون قطر أول دولة عربية تستضيف مثل هذا الحدث العالمي.وجاء في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 المركز الخبري الوطني.

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