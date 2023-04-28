قوة أمنية تطيح بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد

2023/04/28 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد، فيما ألقت القبض على منتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء في بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تفيد بوجود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط بغداد تمت مقاطعة المعلومات وتحديد أماكن وجودهم، وتمكنت المفارز آنفاً من القبض على 5 منهم بالجرم المشهود"، مبينةً أنه "تم تسليم المتهمين الى شعبة الاتجار بالبشر أُصولياً".

ومن جهة أخرى، اوضحت المديرية أنه "بعمل ميداني دقيق، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية آنفاً، القبض على أحد المتهمين ينتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء، كما قام بعمليات عديدة من النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (160/ أولاً)، جاء القبض أثناء وجوده في قضاء المحاويل بمحافظة بابل".

واشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم وإحالته الى الجهات المختصة".

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