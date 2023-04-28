رغم وفرة الأمطار.. بغداد توفد مبعوثين إلى أنقرة لتفادي

2023/04/28 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح، جبار عودة، اليوم الجمعة، أن بغداد سترسل وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة لتفادي اشهر الجفاف.

وقال عودة لـ(بغداد اليوم)، إن "ازمة الجفاف شبح يخيم على اجزاء واسعة من البلاد في ظل انحسار خزين السدود في السنوات 3 الماضية بمستويات عالية جدا"، لافتا إلى أن "الامطار والسيول خلال موسم الشتاء لم تكن بالمستوى الذي يعطي مرونة في تجاوز اشهر الصيف المقبلة".

وأضاف، أن "وفد حكومي سيزور انقرة في حزيران القادم من اجل مناقشة ملف زيادة امدادات المياه خلال اشهر الصيف لتجاوز ازمة شح المياه"، مشيرا إلى أن "حجم السيول الكبيرة في تركيا زادت من خزين سدودها بمعدلات قياسية جدا".

ولفت إلى "ضرورة اعادة تقيم العلاقة بين بغداد وانقرة حول ملف المياه والروابط الاقتصادية التي تصل الى 20 مليار دولار سنويا بما يؤدي الى اعتماد مبدأ تبادل المصالح"، مؤكدا أن "ملف المياه حيوي ومصيري في ذات الوقت ونامل ان تؤدي اللقاءات المقبلة الى وضع الية مرنة تجنب البلدين اي ازمات".

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