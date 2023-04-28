2023/04/28 | 13:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدن الملاهي ومدن الألعاب.. نقاط جذب للسياحة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: L_ETtcIIzEk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدن الملاهي ومدن الألعاب.. نقاط جذب للسياحة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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