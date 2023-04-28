فيديو يُظهر الثواني الأخيرة قبل إطلاق النار على رجل الدين الإيراني عباس سليماني

2023/04/28 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام موالية لإيران أن عضو مجلس الخبراء الإيراني، عباس علي سليماني، قُتل في هجوم إطلاق نار في مدينة بابلسر بشمال إيران.وقالت وكالة مهر للأنباء إن المهاجم قد تم اعتقاله.

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