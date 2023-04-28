2023/04/28 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المعارك، الجمعة، في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان رغم الإعلان عن تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال النزاع الدامي المستمر منذ منتصف الشهر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. معارك في الخرطوم ودارفور رغم تمديد الهدنة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. معارك في الخرطوم ودارفور رغم تمديد الهدنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).