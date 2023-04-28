زيارة ‘ غير تقليدية’ مرتقبة لرئيسي إلى سوريا

2023/04/28 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة لبنانية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة السورية دمشق الأسبوع المقبل.وذكرت أن “الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يرافقه عدد من الوزراء إلى دمشق، الأربعاء المقبل، في زيارة […]

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