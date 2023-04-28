2023/04/28 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توفي شخص واصيب ثلاثة آخرين ،اليوم الجمعة، أثر حادث سير مروع على طريق تكريت – كركوك،.وقال مصدر امني في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: ان “حادث سير وقع على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث سير يؤدي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين المركز الخبري الوطني.

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