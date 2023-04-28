ديالى تتحرك ضد بؤرة

2023/04/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الجمعة، إطلاق المرحلة الاولى من مكافحة بؤرة الحمى النزفية.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد لـ( بغداد اليوم)، إن "فرق بيطرية مختصة بدأت بتنفيذ المرحلة الاولى من مكافحة حظائر لتربية الماشية والاغنام في منطقة امام العظام جنوب غرب بعقوبة بمبيدات خاصة بعد رصد اول حالة وفاة لشاب بسبب الحمى النزفية قبل ايام".

واضافت أن "عملية المكافحة ستجري بعد 14 يوما من الان ضمن اجراءات وقائية"، مبينةً أن "المستشفى يواجه تحدي مهم يتعلق بعدم تفاعل البعض مع الاجراءات الوقائية رغم انها وضعت من اجل سلامتهم ومنع انتقال الاصابات الى اشخاص اخريين".

واشارت محمد الى أن "تطبيق حظر دخول وخروج الحيوانات حول منطقة الاصابة بمساحة نصف قطرها 15كم لايمكن التهاون معه وسوف يستمر لمدة 14 يوما متتالية".

والاربعاء الماضي، أعلن المستشفى البيطري في ديالى، تسجيل حالة وفاة بمرض الحمى النزيفية لشاب غرب بعقوبة، فيما اشارت الى اتخاذ قرار مهم بهذا الشأن.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد لـ( بغداد اليوم)، إن" شاب من سكنة غرب بعقوبة توفي بسبب مضاعفات الاصابة بمرض الحمى النزيفية اثناء رقوده في احدى مستشفيات العاصمة بغداد"، لافتة الى أن "تقاريره الصحية تم نقلها الينا من اجل تأكيد الحالة والتي تعد الاولى خلال 2023".

واضافت، أن" المتوفي يملك حظيرة لتربية الاغنام في منطقة ام العظام (7كم جنوب غرب بعقوبة)"، مبينة انه " تم اتخاذ كل الاجراءات الوقائية من خلال فريق مشترك من ناحية رش المبيدات".

واكدت "اتخاذ قرار بحظر نقل قطعان الماشية والاغنام من هذه المنطقة ضمن مساحة نصف قطرها 15كم لمدة 14 يوما تطبيقا للارشادات الوقائية".

واشارت الى أن" المستشفى يراقب الوضع عن كثب من اجل الاطمئنان لعدم وجود اي اصابات اخرى".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابات جديدة بمرض "الحمى النزفية"، فيما وجهت دعوة عاجلة للمواطنين بشأن تشخيص المرض بشكل مبكر.

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