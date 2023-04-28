إخماد حريق اندلع داخل مخزن للعطور وسط كربلاء

2023/04/28 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعنلت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع داخل مخزن للعطور في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية في مركز محافظة كربلاء المقدسة، والذي يحتوي على عطور ومواد تنظيف".

وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية".

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