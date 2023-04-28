بمحافظتين.. الإطاحة بشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر واعتقال منتحل صفة برئاسة الوزراء

2023/04/28 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد، فيما اشارت الى اعتقال منتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء بمحافظة بابل.

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