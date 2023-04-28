رسمياً.. لاعب عراقي ينتقل إلى شارلوت الأميركي

2023/04/28 | 14:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي شارلوت الأميركي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب العراقي حستن ميرام في فترة الانتقالات الحالية بالولايات المتحدة الأميركية.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن “نادي شارلوت تعاقد مع اللاعب جستن ميرام قادماً من ريال سولت ليك مقابل 200 ألف دولار”.

وبين أن “شارلوت سيدفع 100 ألف دولار في 2023 على أن يدفع 100 ألف أيضاً في 2024 من أموال التخصيص العام للنادي”.

وأحرز ميرام ، الذي يخوض موسمه الثالث عشر في الدوري الأمريكي لكرة القدم ، 54 هدفًا في مسيرته، فضلاً عن 55 تمريرة حاسمة.

وخاض المهاجم أكثر من 30 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني العراقي.

ويعد شارلوت هو الفريق السادس في مشوار جستن ميرام بالملاعب الاميركية بعد كولومبوس كرو وأورلاندو سيتي وأتلانتا يونايتد وريال سولت ليك.

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