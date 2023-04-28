مشهد بطولي رصدته كاميرا.. طفل يقفز من مقعده ويوقف حافلة مدرسية بعد إغماء سائقها

2023/04/28 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثني وأشيد بالطالب ديلون ريفز، بالصف السابع في مدرسة Lois E.Carter Middle School في مدينة وارن بولاية ميشيغان الأمريكية، باعتباره بطلًا لقيام بالتحكم وإيقاف الحافلة المدرسية التي تعج بالأطفال ومنعها من التحطم بعد أن فقد سائق الحافلة وعيه، وفقًا لمسؤول بالمدرسة..وقد وثقت الكاميرا الحادثة كاملة.

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