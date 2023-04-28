ما يحدث في سنجار فتنة

2023/04/28 | 14:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي تأجيج الاوضاع حول اعادة بعض العوائل من العرب السنة الى مركز مدينة سنجار وافراد من تلك العوائل متهمين او كانوا اعضاء مع تنظيم داعش بالتأكيد سيحدث ردات فعل عيفة – رغم ان التبرير غير مجدي … و الجهة التي تشرف على هذه العملية – التصعيد والتأجيد ودفع الشباب لاعلان شعارات غير لائقة – …

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