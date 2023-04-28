حزب إسلامي كردي يثير ازمة مكوناتية في قضاء سنجار

2023/04/28 | 14:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد احداث يوم امس في قضاء سنجار و التي رفض فيها اهالي سنجار دخول عدد من العوائل مشتبه بهم بتعاونهم مع تنظيم داعش عند دخوله لقضاء سنجار حزب إسلامي يثير ازمة مكوناتية في القضاء.و قال مركز تنظيمات حزب الاتحاد الاسلامي في نينوى ان تم الهجوم على جامع الرحمن في قضاء …

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