2023/04/28 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى...

ظهرت المقالة الصراع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي وصناعة المشروبات الغازية أولاً على المسلة.

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