2023/04/28 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز المخابرات بالوكالة محمد...

ظهرت المقالة السوداني يشيد بجهود رجال جهاز المخابرات في تعزيز الأمن القومي للبلاد أولاً على المسلة.

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