السودان.. دول عربية تواصل إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب

2023/04/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل دول عربية الجمعة، إجلاء

مواطنيها ورعايا أجانب من السودان، وسط

استمرار الاشتباكات العسكرية في البلاد

منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة صادرة

عن السعودية ومصر والعراق.

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