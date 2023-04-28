العراق يسجّل زيادة كبيرة في حالات الانتحار

2023/04/28 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل العراق زيادة كبيرة في حالات

الانتحار التي تنتشر بين شريحة الشباب

بشكل خاص وسط صمت السلطات التي لم تتوان

عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة.

زيادة كبيرة سجلها العراق مؤخرا في

حالات الانتحار لا سي

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