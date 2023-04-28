2023/04/28 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

اندلع حريق هائل، اليوم الجمعة، في مخيم "كبرتو" للنازحين في محافظة دهوك.

وأفاد مصدر امني في محافظة دهوك، بإندلاع حريق في مخيم كبرتو للنازحين الايزيديين في المحافظة، فيما لم تصدر السلطات الرسمية اي تفاصيل عن الحادث لغاية الان.

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