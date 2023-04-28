2023/04/28 | 15:00 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الصين، الجمعة، إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فيليبينية تقل صحافيين، نتج عن "عمل استفزازي متعمد".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عمل استفزازي متعمد".. مواجهة بين سفينة صينية وفلبينية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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