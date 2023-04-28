"عمل استفزازي متعمد".. مواجهة بين سفينة صينية وفلبينية

2023/04/28 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين، الجمعة، إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبي بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين وسفينة دورية فيليبينية تقل صحافيين، نتج عن "عمل استفزازي متعمد".

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