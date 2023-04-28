2023/04/28 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP أطفال سوريون يلهون في مخيم لاجئين في منطقة العريضة في شمال لبنان في 15 حزيران/يونيو 2015 في لبنان بيروت (أ ف ب) – قبل سنوات، لجأ سامر وعائلته الى لبنان هربا من الحرب في بلاده، لكن الأمن الذي سعوا إليه ترافق مع ظروف معيشية صعبة وغالبا خطاب عنصري ضد اللاجئين السوريين، وصولا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئون سوريون يعيشون في رعب خشية ترحيلهم من لبنان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئون سوريون يعيشون في رعب خشية ترحيلهم من لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).