في ذكرى ولادة الشاعر الرائد شاذل طاقة

2023/04/28 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواف شاذل طاقة -باريس في مثل هذا اليوم، 28 نيسان 1929، ولد الشاعر العراقي شاذل طاقة، احد شعراء جيل الريادة في الشعر العربي الحر، مع الرواد بدر شاكر السياب و نازك الملائكة و عبدالوهاب البياتي .وكانت ولادة الشاعر طاقة في حي المياسة بمنطقة خزرج وسط الموصل، وقد دون والده تاريخ ميلاده في بيت شعر […]

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