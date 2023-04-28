زوجة راموس توجه رسالة “مفخخة” لإدارة باريس

2023/04/28 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعيش سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، مصيرا غامضا في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.وقالت بيلار روبيو زوجة راموس: “لا أعرف ما إذا كنا سنبقى في باريس أم سنعود إلى إسبانيا”.وأضافت روبيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس”: “أسوأ شيء هو أنني لن أعرف حتى آخر لحظة، ولذلك لا أفكر […]

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