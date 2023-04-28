شاهد بالصور : العراق ينتج منظومات انذار حديثة ومستلزمات طبية

2023/04/28 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سعيها لاعادة الروح الى المنتج

العراقي تعمل شركات وزارة الصناعة على

الخروج من الانتاج النمطي السابق

والدخول في صناعات مهمة تحتاجها البلد،

ودخلت الشركة العامة للصناعات

الهيدروليكية في مجال تجميع وتص

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